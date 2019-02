Navarone Foor pleit voor meer opportunistisch spel bij flets Vitesse

Navarone Foor keert in de Euroborg terug van een schorsing. Vanaf de tribune zag hij de bizarre slotfase tegen Heerenveen waar 3-1 veranderde in 2-2. 'Ik liep al naar beneden om mijn ploeggenoten te feliciteren. Maar je moet beslissingen ook accepteren en er dan weer tegenaan gaan. Tegen FC Groningen moeten we er weer staan.'

(de tekst loopt door onder de video)

Lange ballen

De Nijmegenaar verwacht een spannend potje tegen de nummer 15 van de eredivisie. Foor weet dat Vitesse stroef draait en vertrouwen ontbeert. De middenvelder, ook onder Slutskiy weer een vaste waarde, pleit misschien wel daarom voor een andere stijl. Zeker in fases waarin het niet loopt. 'Kijk, Groningen is weer wat opgekrabbeld en zullen er vol op gaan met waarschijnlijk lange ballen. Daar moeten we voor waken', waarschuwt hij.

'Maar soms moeten wij ook zo denken', vervolgt Foor die pleit voor wat meer opportunisme. 'Als het voetballend niet kan, dan vechtend. Het hoeft niet altijd mooi. Wij willen dat wel altijd, maar soms is het verstandig om ook gewoon een bal naar voren te spelen en kijken of die goed valt. Kleine dingen die soms wedstrijden bepalen.'

Emoties lopen op

'Veel ploegen doen dat in de eredivisie. Zij spelen helemaal geen mooi voetbal. Het gaat om de punten', weet Foor die tegen FC Groningen waarschijnlijk op de linkervleugel zal starten als vervanger van de geschorste Bryan Linssen. De clubtopscorer uitte zijn frustraties na de matige vertoning tegen SC Heerenveen. 'Dat is iets voor hemzelf. Het zijn emoties en verder wil ik daar geen uitspraak over doen. Wij moeten als team sterk staan en het toch samen doen. En goed met elkaar blijven omgaan.'

De lat ligt altijd hoog binnen Vitesse. Vorig jaar won de Arnhemse club de play-offs, in 2017 zelfs de nationale beker. De vierde plaats, die wellicht toegang geeft tot rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal, staat nu op het spel. 'Het verwachtingspatroon is hoog', zegt ook Foor. 'Mensen verwachten veel. En iedereen mag ook kritisch zijn. Het moet ook beter, maar we hebben nog wedstrijden te gaan. Wij kijken steeds in de spiegel en praten veel met elkaar. De trainer steunt ons altijd. Dan moeten wij hem ook steunen.'

Margaret mogelijk vervanger

Vitesse mist in Groningen Alexander Büttner en Linssen door een schorsing. Mukhtar Ali houdt zijn basisplaats op het middenveld en Foor schuift een linie door. Oussama Darfalou is nog een klein twijfelgeval na een hoofdblessure. Zijn vervanger is eventueel Richonell Margaret. Roy Beerens zit na één training waarschijnlijk nog niet bij de selectie. Hij kampt met hamstringklachten. 'Het valt nog tegen', zei Beerens vrijdag na zijn eerste training sinds bijna drie weken.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Ali; Odegaard, Darfalou (Margaret), Foor.