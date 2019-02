Okita had de winnende treffer van NEC op de schoen

Maar de aanvaller raakte in de laatste seconden van de extra tijd de paal. "Ja, ik kreeg een mooie voorzet van Leroy Labylle. Maar het was niet makkelijk om die bal in te schatten door de wind. Jammer voor ons, want zo hadden we toch nog drie punten kunnen pakken. Het is niet anders. Het was lastig, maar dat hadden we ook wel verwacht. Maar we moeten dus genoegen nemen met een punt. Het is een zwaar seizoen."

Okita voelt zich wel prettig bij NEC. "Ja, de spelersgroep is prima. Alleen vallen de resultaten tegen. Ik zou zelf graag meer scoren, dat wil iedere aanvaller, maar assists zijn ook belangrijk."

De aanvaller heeft een verleden in meerdere landen. "Mijn ouders komen uit Congo. Ik ben geboren in Duitsland, maar opgegroeid in Frankrijk en daarna naar België verhuisd. Ik voel me een beetje Frans en een beetje Belgisch, niet echt Duits."