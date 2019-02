De Gier erkent dat NEC niet best was

"De laatste kans blijft het langst hangen, want we hadden de wedstrijd nog kunnen beslissen. Maar het was niet best, van twee kanten niet. Het was de eerste helft wennen met de storm en de regen. Uit een slecht moment komen we met 1-0 achter, een spelhervatting. En dat kunnen wij niet gebruiken. Na rust moesten we blijven voetballen en kregen we meer mogelijkheden. Ik vond dat we terecht op 1-1 kwamen."

"We hadden graag drie punten gehad en daar had ik ook wel op gerekend. Maar we houden alles in eigen hand. We moeten nu een serie inzetten en eroverheen gaan. We hadden tegen Eindhoven en Oss al in de laatste minuut kunnen winnen en Telstar thuis moeten winnen. Maar we doen onszelf steeds iets tekort. Maar volgende week een fantastische wedstrijd om drie punten te pakken in Deventer."