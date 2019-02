Navarone na spetterend optreden naar halve finale The Voice

Rockband Navarone uit Nijmegen heeft zich vrijdag een plek verschaft in de halve finale van het tv-programma 'The Voice of Holland'. De vijfkoppige groep maakte indruk met hun versie van het nummer 'I still haven't found what I'm looking for' van U2.

Navarone kreeg van de jury hoge cijfers: Lil' Kleine deelde een 8 uit, Anouk een 8,5, Ali B. gaf een 9 en voor Waylon was het zelfs zo goed, dat hij de mannen van Navarone beloonde met een 10. Waylon benadrukte dat hij de komende jaren graag bands zoals Navarone door heel Nederland op festivals ziet optreden.

Het publiek gaf Navarone gemiddeld een 8,99 en opgeteld bij het gemiddelde van de jury kwam de groep zo uit een eindscore van 17,87 punten. Dat was meer dan genoeg om de volgende ronde van de liveshows in The Voice te halen.

Finale in aantocht

Er zijn nu nog vijf acts over in het tv-programma, dat vrijdag 15 februari verder gaat met de halve finale. De finale is een week later, op 22 februari.

