Schippers tweede bij indoormeting in Madrid

Dafne Schippers heeft vrijdagavond de tweede plaats neergezet bij de indoormeting in de Spaanse hoofdstad Madrid. De indoormeting maakt deel uit van de IAAF World Indoor Tour. Schippers liep de 100 meter in 7.18.

Daarmee was Schippers zeven honderdste langzamer dan de Ewa Swoboda, de Poolse winnares. Het lukte de Oosterbeekse atlete niet een nieuw Nederlands record op de 60 meter neer te zetten. Dat is al sinds 1986 in handen van Nelli Cooman, die destijds in Madrid in 7.00 finishte.

Schippers keerde twee weken geleden terug van een winterstage in Afrika. Daar werkte ze intensief samen met Bart Bennema, haar nieuwe trainer. Bennema werkte al eerder met Schippers samen en nam de plaats in van bondscoach Rana Reider, die in november stopte met de begeleiding van Schippers.

NK Atletiek

Over iets meer dan een week beginnen in Omnisport in Apeldoorn de NK Atletiek. Dat toernooi is voor de deelnemers de laatste mogelijkheid om aan de limiet voor de EK indoor in Glasgow te voldoen. Naast de Gelderse atleten Dafne Schippers, Nadine Visser, Thijmen Kupers, Tony van Diepen en Julia van Velthoven hebben ook Maureen Koster en Lisanne de Witte de limiet inmiddels op zak. Omroep Gelderland zendt de NK op 16 en 17 februari live uit. De live-uitzending is op beide dagen van 15.45 tot 17.15 uur