Sandor van der Heide: 'Henk voelt zich goed slecht'

De kans is groot dat Sandor van der Heide zaterdagavond hoofdverantwoordelijk is voor de coaching van De Graafschap tegen Feyenoord.

De assistent-trainer moet waarschijnlijk de honneurs waarnemen in De Kuip nu Henk de Jong nog altijd geveld is door de griep. 'Ik verwacht niet dat hij er is morgen', zegt Van der Heide. 'Ik heb hem natuurlijk een aantal keren gesproken en hij voelt zich goed slecht. Het liefst heb ik dat hij er gewoon is, maar natuurlijk vind ik het ook leuk om het eventueel over te nemen.'

Ajax-uit

Van der Heide was al eerder hoofdtrainer bij IJsselmeervogels, maar nam het ook eens over van Henk de Jong in de periode dat het duo werkzaam was bij Cambuur Leeuwarden. 'Henk moest geopereerd worden aan zijn knie. We speelden uit tegen Ajax. De eerste helft waren we zo goed en kregen heel veel kansen. Maar het stond nog 0-0 bij rust. In de tweede helft gingen zij één op één spelen en verloren we nog met 3-0.'

Frank de Boer

Na afloop maakte Van der Heide ook de persconferentie mee in de Arena. Naast Frank de Boer. 'Dat was toch wel een moment voor mij. Ik was net trainer en wat hij ook zou zeggen. Hij heeft toch gelijk. Dat is de status. Ik deed mijn verhaal over de wedstrijd en dan is het toch spannend wat hij gaat zeggen. Hij zei gelukkig dat ie er niets aan toe te voegen had. Dat voelt dan wel even goed.'

Tactisch brein

Nu is Van der Heide, die binnen De Graafschap al jaren geroemd wordt om zijn tactische kwaliteiten en nog altijd uitstekende voetbalkwaliteiten, meer ervaren. Hij was na Cambuur al hoofdcoach bij IJsselmeervogels en kwam in het kielzog van De Jong mee naar de Achterhoek. Na Ajax uit wacht nu waarschijnlijk Feyenoord uit voor de 40-jarige Fries als hoofdverantwoordelijke.

'Mooi toch? Ja, ik vind het wel heel leuk. En natuurlijk is dit anders. We bespreken altijd wel dingen samen en ik zit nooit als een dooie op de bank en ben actief bezig. Maar meer ogen zijn altijd beter en nu hebben we daar mogelijk iemand minder zitten. We moeten het allemaal ook niet spannender maken dan het is', aldus de nuchtere Van der Heide.

Ook Tutuarima geveld

Behalve de mogelijke afwezigheid van De Jong mist De Graafschap in De Kuip ook de zieke spelers Jordy Tutuarima, Javier Vet en Lars Nieuwpoort. 'Jordy is daar nog bijgekomen. Donderdag was hij er nog, maar ook hij is aangestoken. Henk voelde zich maandagavond al niet goed. Het is zoals het is. Ruben Ligeon gaat spelen en Frank Olijve vervangt Vet', vertelt Van der Heide.

Ruimtes

De tacticus ziet zeker kansen tegen de nummer drie van de eredivisie. 'Ze kunnen kwetsbaar zijn in de omschakeling en op het middenveld liggen soms flinke ruimtes. Clasie komt de bal vaak achterin halen en Toornstra staat vaak diep, terwijl Vilhena nog wel eens uitwijkt naar de zijkant. Frank Olijve heeft de snelheid om die ruimtes te bespelen en we vinden hem als koppeltje met Vilhena beter passen.'

Opstelling De Graafschap: Jurjus, Owusu, Straalman, Van de Pavert, Ligeon; Olijve, El Jebli, Matusiwa; Narsingh, Benschop, Burgzorg