Populaire politieverhalen Henrieke Schoonekamp gebundeld in boek

Henrieke Schoonekamp schrijft al jaren verhalen over haar werk als forensisch onderzoeker bij de politie. De verhalen zijn zo populair dat ze nu gebundeld zijn in het boek (Ont)Sporen. 'De eerste 1.500 exemplaren waren binnen no-time uitverkocht. Echt fantastisch', zo vertelde de trotse schrijfster vrijdag in de Week van Gelderland.

Dat haar verhalen zo veel mensen zouden ontroeren, dat had de schrijfster vijf jaar geleden niet kunnen bedenken. 'Ik ben begonnen uit een soort geintje. Ik dacht 'ik schrijf een keer een verhaal op en daar kreeg ik heel veel positieve reacties op'. En toen is het via via bij communicatie terechtgekomen en zo is het balletje gaan rollen', vertelt Henrieke vol trots.

Uitgever

Vijf jaar later heeft de forensisch onderzoeker tachtig verhalen geschreven. Twintig daarvan staan in het inmiddels uitverkochte boek, dat alleen intern bij de politie verkrijgbaar was. 'Waanzinnig dat het boek zo snel is uitverkocht. Er komt een intekenlijst voor politiemensen die achter het net hebben gevist', aldus de schrijfster. 'Ik hoop dat een uitgever zich meldt, zodat iedereen het boek kan lezen. Dat zou fanatisch zijn!'

Ernstig ziek

Hoewel er nog genoeg verhalen te vertellen zijn produceert de schrijfster voorlopig geen nieuwe verhalen over haar politiewerk. Want op dit moment doet Henrieke alleen administratief werk bij de politie in Zutphen. Vorig jaar plots werd ze namelijk ziek. 'Ik ben een auto-immuunziekte en daardoor werken mijn nieren niet meer', aldus de schrijfster, die in afwachting is van een donornier en nu tien uur per dag moet dialyseren.

Het boek mag dan voorlopig niet meer beschikbaar zijn, de verhalen van Schoonekamp zijn dat wel.