Lopers Two Rivers Marathon trotseren wind en regen

Voor de vierde keer wordt zondag de Two Rivers Marathon gelopen tussen de Waal en de Maas met start en finish in Zaltbommel. Zevenhonderd deelnemers trotseren de wind en regen op de dijken langs de rivieren.

De Two Rivers Marathon is een bijzondere marathon omdat er meerdere onderdelen op het programma staan, zoals de Duo Marathon waarbij je allebei de 42,2 kilometer voor de helft aflegt. Of Run Bike Run, waarbij steeds één deelnemer hardloopt en maximaal drie personen met de fiets volgen. Er mag tijdens de loop ongelimiteerd gewisseld worden. Dat komt veel deelnemers zondag ongetwijfeld goed uit. De marathon is deze keer extra zwaar door de hevige regenval en de harde wind.

De Two Rivers Marathon is het kleine broertje van de Two Oceans Marathon die met Pasen in Kaapstad wordt gelopen. De sfeer van die race probeert de organisatie ook naar de Bommelerwaard te brengen. Two Rivers Marathon is een officiële kwalificatiewedstrijd voor deze wereldberoemde race.

Een finish in de Two Rivers Marathon betekent automatische kwalificatie voor de Two Oceans Marathon, mocht de loper daaraan willen deelnemen.

Bezemwagen

Deelnemers aan de Two Rivers Marathon die langer dan vijf uur over de afstand doen worden met een bezemwagen van het parcours gehaald en naar de finish gebracht. De organisatie wil met deze maatregel uitsluiten dat deelnemers onder de vaak barre winterse omstandigheden oververmoeid raken.