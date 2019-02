School handhaaft schorsing 'pornoleraar'

Op de populaire website Dumpert dook donderdag een video op waarop enkele seconden te zien is dat de man ten overstaan van leerlingen naar porno kijkt. Een leerling reageerde daarop dat de leraar, die dit jaar met pensioen gaat, er is ingeluisd door leerlingen in de klas.

Ze zouden hem hebben aangespoord op de zoekmachine Google naar het Engelse woord assteen te zoeken. Die zoekopdracht leidde naar de foto's.

'We hebben niets gedaan'

Omroep Gelderland sprak vrijdag met een leerling die bestrijdt dat de scholieren in de klas de leraar hadden aangezet een pornosite op te zoeken. 'We krijgen de schuld, terwijl we niets hebben gedaan', zegt deze leerling.

Woonink laat weten dat de docent geschorst blijft. 'Het onderzoek is nog niet afgerond', zegt de schoolbestuurder, 'maar er is op dit moment geen reden aan te nemen dat hij er is ingeluisd door de scholieren.'

