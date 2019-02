Nieuwkomer Haidar achtervolgd door oorlog: 'Als ik niet kan slapen pak ik de klarinet'

Gelderland Helpt staat zondag in het teken van nieuwkomers zoals Haider. Als nieuwkomer in Nederland zijn er heel veel dingen anders. De taal, de cultuur, maar bijvoorbeeld ook het fietsen. Voor veel mensen is hier is dat vanzelfsprekend. Om deze mensen thuis te laten voelen zijn er heel veel Gelderlanders die zich inzetten om onze nieuwe buurtgenoten welkom te heten en ze hier een nieuw leven op te laten bouwen.

Kijk hier naar de reportage met presentator Sonja Booms. De tekst gaat verder onder de video.

Nieuwkomers en Nederlanders

Zo is er in Zaltbommel een vrouwengroep met de naam Grenzeloos, wordt er in Tiel bij Dynamiek Werelds gekookt en zet Stichting Welkom in Wageningen zich in om nieuwkomers te leren fietsen, de taal te leren en er is zelfs een bouwproject. Daar bouwen nieuwkomers onder leiding van een aannemer hun eigen appartement.

Mohammad is een psycholoog uit het Syrische Homs. Wij zijn uitgenodigd op zijn feestje, want hij viert de start van zijn eigen Stichting Boost Arnhem. De meeste projecten rond nieuwkomers worden bedacht door Nederlanders. Mohammad wil dat anders gaan doen, veel meer samen. Dus nieuwkomers en Nederlanders kijken samen naar wat de wensen zijn.

Haidar gaat het theater in

Haidar woont tegenwoordig in Zelhem met zijn familie. Hij gaat in Arnhem naar het Rijn IJssel waar hij opgeleid wordt tot laborant. En hij is aan het repeteren voor zijn voorstelling: Kras Kerf. Samen met Regisseur Pieter van Dijk maakt hij een solo voorstelling over de laatste zes jaar van zijn leven. Hij gaat terug naar het begin van de opstand in Syrie, waarna het geweld begint.

Dit alles is zondagavond vanaf 17.20 te zien in Gelderland Helpt bij Omroep Gelderland. Wilt u ook helpen? Kijk dan hier voor alle vrijwilligersvragen.