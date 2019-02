Oosterbekers met oud barrel naar Carbage Run in Scandinavië

Met een oud barrel 2.500 kilometer rijden van Kopenhagen, via Zweden naar de eindbestemming Helsinki. Je moet er maar zin in hebben en toch kunnen Paul Schoot en zijn zoons niet wachten. Zondag vertrokken ze in alle vroegte naar Kopenhagen waar ze maandag deelnemen aan de wintereditie van de Carbage Run. Een rally voor auto's met een dagwaarde van onder de 500 euro en een bouwjaar van voor 2000.

Bekijk hier de reportage: (Tekst gaat verder na de video)

Verslavend?

Voor de populaire rally schrijven zich jaarlijks honderden enthousiastelingen uit heel Europa in. Uiteindelijk is er plaats voor 400 deelnemers en daar zit de familie Schoot bij. 'Supergaaf natuurlijk. Ik heb gehoord dat het heel verslavend is, maar voor ons is het de eerste keer, dus we gaan het meemaken', zegt vader Paul Schoot.

De afgelopen maanden hebben ze hard gewerkt om een oude Renault Saffraan om te bouwen tot een bolide die de barre omstandigheden in het hoge noorden aankan. 'Je herkent 'm niet meer terug', zegt Schoot. 'We hebben 'm helemaal beschilderd, voorzien van bumper, banden op het dak, extra lampen, echt heel mooi geworden', spreekt hij trots.

Winterse wegen

Onderweg wordt het team voor verschillende uitdagingen gesteld en dat gaat niet alleen over de winterse wegen, aldus Sil Schoot. 'We krijgen opdrachten onderweg waarvan we nu niet weten wat die zijn. En natuurlijk een week lang met zijn vieren in een auto dat wordt ook een uitdaging.'