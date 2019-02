Innovatief onderwijsproject Aquaponics op school in Elburg

Op scholengemeenschap Oostenlicht in Elburg wordt er met de leerlingen aan een innovatief onderwijsproject gewerkt rondom duurzaamheid. Aquaponics is een duurzaam ecosysteem voor voedselproductie, waarbij planten en vissen samen worden gekweekt. In het profiel Groen wordt er aan de hand van dit systeem aan leerlingen uitgelegd hoe een ecologische kringloop werkt. Ook op landelijk niveau is dit een belangrijk thema in de landbouw.

‘Het roer moet om in de landbouw en Nederlandse boeren moeten duurzamer worden’, stelde landbouwminister Carola Schouten in haar landbouwvisie. ‘Laat het onderwijsproject Aquaponics hier nu precies bij aansluiten’, aldus Gerco Blankestijn, docent Groen aan het Nuborgh College Oostenlicht.

Duurzaam onderwijs

Duurzaamheid in het onderwijs is een basisvoorwaarde om succesvol te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu en later. Blankestijn: ‘Op school hebben we een aquaponicssyteem in het lokaal staan, zodat de werking van een ecologische kringloop ook echt zichtbaar wordt gemaakt.’ Hij vertelt: ‘Dit systeem bestaat uit een aquarium, gecombineerd met bloembakken met hydrokorrels. Dit ecosysteem wordt door leerlingen verzorgd en in stand gehouden. Ook wordt er met dit systeem samenwerking met andere vakken, zoals biologie en natuurkunde, gezocht. Op deze manier geven we vorm en inhoud aan realistisch en praktijkgericht onderwijs gecombineerd met innovatie en duurzaamheid.'

Werking aquaponics

Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij aquacultuur (het kweken van bijvoorbeeld vissen) gecombineerd wordt met hydrocultuur (het kweken van planten in water). Bij aquacultuur komen de uitwerpselen van de gekweekte dieren als afvalstoffen in het water terecht. Bij aquaponics dienen de uitwerpselen, nadat deze zijn afgebroken in het systeem, als voeding voor de planten. Het water circuleert vervolgens van de hydrocultuur (de planten) weer terug naar het aquacultuurgedeelte (de vissen).