Ludieke actie in Arnhem: 'Ik ben moslim, stel je vraag'

'Er is zo veel onwetendheid en daardoor ontstaat er een enorme kloof. Daar proberen we iets aan te doen', zegt Kashif Akmal namens de moslimjongeren. Gewapend met een groot bord en flyers gingen zij in Arnhem gesprekken aan met voorbijgangers. Op het bord staat met grote letters: 'Ik ben moslim, stel je vraag'. 'Een ludieke actie, maar in principe is het precies wat we doen. Mensen kunnen ons vragen stellen over ons geloof', stelt Akmal.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Kloof

'Die kloof is ontstaan doordat mensen vaak alleen koppen lezen, woorden horen zonder context en daar dan zelf conclusies aan verbinden. Wij proberen mensen dichter bij elkaar te brengen door ze de juiste informatie te geven. We hebben meer overeenkomsten dan men denkt. Juist op die overeenkomsten willen we de nadruk leggen.'

In diverse grote steden is de actie al een succes gebleken. 'Je ziet sommige mensen wel kijken en denken van 'wat doen jullie nou allemaal?', maar ik ben nog nooit negatief benaderd', vertelt Akmal.

Uiteindelijk is deze ludieke actie de opmaat naar een interactieve lezing die op 22 februari wordt gegeven in Westervoort. 'Dat wordt een heel leerzame avond waar we uiteindelijk ook een Oosterse maaltijd gaan serveren.'