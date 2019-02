Slutskiy hoopt na 'zwarte' regen nu op 'witte' zonneschijn bij Vitesse

Ondanks de vijfde plaats in de eredivisie reist Vitesse met gemengde gevoelens af naar het hoge noorden voor de uitwedstrijd met FC Groningen. 'We moesten ons mentaal herpakken deze week.'

Leonid Slutskiy valt niet te benijden. De Rus ligt al een aantal weken onder het vergrootglas. Van alle kanten is er kritiek en die is na de 2-2 thuis tegen Heerenveen niet afgenomen. Spelers die melden geen plezier meer te hebben met de manier van spelen, een clubleiding die attractiever voetbal wil zien en boze supporters die balen omdat ze niet vermaakt worden.

Tegen Fortuna Sittard en Heerenveen zat het Vitesse niet mee. In Limburg blunderde Eduardo in blessuretijd en een week later veranderde de eindstand na bemoeienis van de videoscheidsrechter in 2-2 in plaats van 3-1.

Het zorgde andermaal voor frustraties binnen het Arnhemse bolwerk. 'Maar als je echt van binnenuit werkt en verantwoordelijk bent, is dat nog veel moeilijker en zwaarder dan mensen die aan de buitenkant staan', zegt Slutskiy.

Psychologie

De mentale mokerslagen zorgen voor een grimmige sfeer in de selectie. Slutskiy en zijn staf moesten vooral oplappen, praten en de psycholoog uithangen op Papendal. 'Het was zeer pijnlijk. We praten over cruciale momenten, maar dat is voetbal. Psychologisch en mentaal moesten we ons herpakken deze week.

Zwart en wit

Slutskiy praat over zebra's, witte lijnen en zwarte lijnen. Hij wil ermee zeggen dat na regen hopelijk zonneschijn komt voor Vitesse. En dat het donker moet plaats maken voor licht in de duisternis. 'Dat moet snel, maar ik ben positief dat de zwarte lijn voor ons in wit verandert zondag.'

Scorende Ali

Zonder sterkhouders Büttner en clubtopscorer Linssen betreedt Vitesse het veld van de Euroborg. De spelers op links zijn geschorst en worden vervangen door Clark en Foor. Die laatste keert juist terug van een wedstrijd schorsing. 'We hebben verschillende opties geprobeerd op de training. Het zijn leiders in onze groep, maar ze zijn ook te vervangen. Ali zit goed in zijn vel. Hij heeft gescoord en dat is belangrijk voor hem.'

30 minuten voor Dauda

Daarnaast neemt Slutskiy Dauda mee, de huurling van Anderlecht die speelgerechtigd is voor zondag. De Ghanees trainde de hele week. 'Hij kan misschien 30 minuten spelen', zegt de trainer na de vrijdag training. Darfalou die een hoofdblessure opliep, trainde nog niet volop mee maar lijkt FC Groningen te halen. De Algerijn gaf aan te kunnen starten. 'Hij voelt zich beter en we hebben nog een dag', zegt Slutskiy.

Een andere manier van voetballen, nu het niet draait en ook de resultaten ronduit tegenvallen, ziet de Rus niet zitten. Navarone Foor opperde iets meer 'vechtvoetbal' te gaan spelen en wat meer de lange bal te hanteren tegen FC Groningen.

Lange ballen

'Nee, daar hebben wij ook niet de spits voor. Met Matavz zou je in die stijl kunnen voetballen, maar onze kracht ligt in de voetbalkwaliteiten op het middenveld. Zij kunnen het spel controleren. Met Serero als centrale man. Dat moeten we benutten en onze zwakheden wil ik maskeren. Lange ballen is niet onze manier.'

Vermoedelijke opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Ali; Odegaard, Darfalou, Foor