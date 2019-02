Wijkbewoners willen gedeputeerde Bieze onder ede horen over vuile grond Vink

Bewoners uit twaalf gemeenten die gedupeerd zijn door het storten van vervuilde grond kunnen zich bij de stichting aansluiten. Aanleiding voor het oprichten van de stichting is een rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten waaruit blijkt dat zo'n 10.000 ton vervuild zand in voornamelijk nieuwbouwwijken terecht is gekomen. De stichting is opgericht door bewoners uit Barneveld waar de meeste grond terecht is gekomen.

De stichting wil getuigen horen van vertegenwoordigers van provincie Gelderland, gemeente Barneveld en Vink. De bewoners laten zich vertegenwoordigen door advocaat Pieter Huitema. Doel is om de waarheid boven tafel te krijgen en om schade vergoed te krijgen door de imagoschade die de wijken hebben opgelopen door deze affaire. De bewoners willen ook dat de grond gesaneerd wordt.

Bewoners voelen zich niet gehoord

De gemeente Barneveld doet onderzoek of de grond op dit moment vervuild is. De klankbordgroep van bewoners zegde onlangs het vertrouwen op in de onderzoeksstrategie van de gemeente. De bewoners voelen zich niet in hun wensen gehoord. Honderd bewoners hebben zich al aangesloten bij de stichting. Zij betalen 250 euro voor hun deelname.

De zandcrisis kwam begin november 2018 aan het rollen als onderzoeksprogramma Zembla meldt dat vervuilde grond van het Vink in twee nieuwbouwwijken in Barneveld is gebruikt. Dat er een partij van zo'n 10.000 ton vervuild zand is gebruikt, blijkt uit een rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten die een diepgaand administratief onderzoek deden bij Vink. De partij grond was verontreinigd met de giftige stoffen styreen en DDT (landbouwgif). Inmiddels is bekend dat de partij grond in twaalf gemeenten terecht is gekomen.

Onderzoek Vink

Volgens Vink blijkt uit hun eigen onderzoek in Barneveld dat de gestorte grond schoon is. De bewoners maken echter uit het rapport van Vink op dat er stoffen met een verhoogde waarden zijn gevonden tijdens dit onderzoek en noemen het rapport verontrustend. Een schone grondverklaring zal volgens hen juridisch geen stand houden. Volgens het onderzoeksbureau Tauw dat in opdracht van Vink onderzoek heeft gedaan zijn de verhoogde waarden toe te schrijven aan de grond die er al lag en zijn deze niet te linken aan de later gestorte grond van Vink.

De Gelderse Omgevingsdiensten en de GGD Gelderland-Midden stelden in hun rapport vast dat de partij grond van Vink niet in woonwijken gebruikt had mogen worden. Volgens de instanties is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid.

