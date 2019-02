Steun voor voortijdig einde Gele Kubus

78 procent van de 258 respondenten is het eens met de stelling dat het een wijs besluit is van de cultuurwethouder om de kubus voortijdig weg te laten halen. Het alternatief was om het bouwsel te laten staan om er nog uit te halen wat er uit te halen valt.



Het tijdelijke bouwwerk was bedoeld om de culturele mogelijkheden van het Gele Rijders Plein te verkennen. Het verrees afgelopen najaar en zou tot na de zomer blijven staan. Onder meer tegenvallende bezoekersaantallen hebben De Vroome doen besluiten de stekker uit het project te trekken.



Er komen in elk geval geen evenementen meer in het bouwwerk. De gemeente Arnhem heeft het contract met organisator Pascal Rietman met onmiddellijke ingang opgezegd. Een gepland optreden van de band Mad Lee op 15 februari is verplaatst naar The Workstation, naast de kubus.



Arnhemse burgers reageren op sociale media verontwaardigd over het debacle rond de kubus. 'Weghalen die kubus. De mensen ergeren zich', reageert een van hen. Een andere reactie: 'Wat valt er nog uit te halen dan? Heeft het ooit iets opgeleverd? Het bederft voor velen het uitzicht.'



Het hele project heeft ongeveer twee ton gekost.Veel mensen die hebben gereageerd spreken van een ‘miskleun’. 'En de verantwoordelijke persoon die dit bedacht heeft zelf de rekening laten betalen uit eigen zak', vindt iemand, 'want ik wil hierdoor geen cent belastingverhoging zien, anders moet ik aangifte doen van diefstal van mijn geld wegens geldverkwanseling.'