Apeldoorns winkelcentrum kampt met parkeerproblemen door eigen succes

Al zestig jaar bestaat winkelcentrum Hart van Zuid en eigenlijk is er in al die jaren maar weinig veranderd, vertelt voorzitter van de ondernemersvereniging Arno Dijkerman. 'Parkeren is hier soms echt heel lastig en de parkeerplekken zijn ook maar klein. Wij als ondernemers parkeren daarom ook niet voor onze eigen zaak, maar verderop of we komen op de fiets.'

Bekijk hier de reportage: (Tekst gaat verder na de video)

Blauwe zone

De ondernemers hebben de parkeerproblemen aangekaart bij de gemeente Apeldoorn en die onderzoekt nu of het invoeren van een blauwe parkeerzone een mogelijke oplossing voor de problemen zijn. Mensen zouden dan alleen nog maar kort kunnen parkeren in het winkelcentrum. Ook pleiten de winkeliers voor meer zebrapaden, om de veiligheid voor voetgangers te vergroten.

Veel publiek

Het is opmerkelijk dat winkelcentrum Hart van Zuid zoveel winkelend publiek trekt. Niet alleen mensen uit Apeldoorn Zuid doen er hun boodschappen, ook komen mensen uit andere delen van de stad of de omliggende dorpen zoals Ugchelen en Beekbergen komen er graag naar toe.

Een klant van de slager vertelt enthousiast: 'Ik kom hier geregeld en niet omdat het zo dichtbij is. Ik woon in Noord, vlakbij het station, maar de kwaliteit en service die ze bieden in dit winkelcentrum is echt goed. En de mensen, de bediening, is hier gewoon echt leuk.'

Ook vervult het winkelcentrum een sociale functie voor veel Apeldoorners. 'Het is voor mij hier ook echt een ontmoetingsplek. Ik ontmoet altijd wel een bekende waar ik even een praatje mee maak. En de winkels, ze hebben hier gewoon alles,' vertelt een andere enthousiaste bezoeker.

Lage huurprijzen

Andere Apeldoornse winkelcentra, zoals bijvoorbeeld de Eglantier, kampen met leegstand. Voor deze centra is het moeilijk om de panden weer te vullen. Daar hebben ze in Hart van Zuid nauwelijks last van. En staat er al een pandje te huur, dan is dat vaak maar voor korte duur. 'Ik denk toch dat dat komt door de lage huurprijzen hier. En we doen ook heel veel voor onze klanten en dat wordt gewaardeerd', aldus Dijkerman die namens de ondernemers allerlei activiteiten organiseert.

Hebben vooral veel kleine winkeliers het lastig, in Hart van Zuid doen die kleine ondernemers het juist prima. Een voorbeeld daarvan is de witgoedzaak waar Dijkerman zelf al ruim twintig jaar in werkt. Ondanks de nog steeds toenemende concurrentie van veel grote ketens heeft de zaak een hele eigen klantenkring. 'Mensen waarderen onze service. Ook voor een kapotte afstandbediening kunnen ze hier nog binnenlopen.'

Daarnaast zorgt ook de nieuwe Turkse supermarkt in het winkelcentrum voor veel publiek ook ver buiten de wijk zelf.