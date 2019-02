Binnenkijken bij Frans Duijts: huis staat te koop voor €1.265.000

De grote droom van Frans Duijts is een nieuw huis te bouwen voor zijn gezin, maar dat kan alleen als hij zijn huidige woning in Tiel van de hand kan doen. Het huis staat te koop voor een bedrag van €1.265.000.

In 2016 stond het huis aan De Nes ook al te koop, toen voor 1,3 miljoen euro. Begin 2018 werd het huis weer uit de verkoop gehaald. Ruim een jaar later staat het nu, bij een andere makelaar, dus weer te koop. De foto's verraden dat het huis inderdaad van Frans is en daar doet hij zelf ook niet geheimzinnig over.

Flink verbouwd

Frans heeft in de tussentijd flink verbouwd. Al het sanitair is vernieuwd, de isolatie is uitgebreid en de vloeren zijn vervangen, aldus makelaar Woudy van Kessel.

Hij deelde op zijn Facebookpagina een filmpje waarin je letterlijk een kijkje in het huis kunt nemen.

Zwembad en kapsalon

Wat opvalt is dat de riante villa een zwembad heeft, een bar met biljart op de bovenverdieping en zelfs een kapsalon (van de vrouw van Frans).

Niet weg uit Tiel

Frans Duijts is overigens niet van plan om te vertrekken uit Tiel. Hij wil er graag een nieuw huis bouwen.

'Onze droom is nieuw te bouwen, een eindje verderop. Ik ben in Tiel geboren en getogen en waarschijnlijk woon ik er ook nog op mijn oude dag. Het is gemoedelijk, we hebben stadsrechten ook al zou je zeggen dat het meer een dorp is, qua cultuur is dat zo. En je zit in het midden van het land, dat is met mijn werk fantastisch. En mooi wonen!'

Of het ook storm loopt met bezichtigingen, is niet bekend.

