Kapotte vloer Apeldoorns gemeentehuis komt door renovatie

Op het moment van de ontruiming waren tientallen mensen in het gebouw voor enkele politieke vergaderingen. 'Ik dacht eerst dat het een grapje was', zegt een bezoeker tegen De Stentor. 'Ik heb er wel mijn vraagtekens bij. Het gaat om de veiligheid, dus ik zou er wel meer over willen weten.'

Arnoud van der Steen van de gemeente Apeldoorn kan helderheid geven. 'Er liggen natuurstenen platen in de hal. Daar brokkelen inderdaad kleine stukjes af bij de naden.' Waarschijnlijk komt het omdat er tijdens de renovatie al voor 300.000 kilo puin uit het pand is gehaald. De ballast die op de vloer steunde is daardoor weg en zo komt de vloer een stukje omhoog.

De parkeergarage onder het gemeentehuis Apeldoorn is afgezet. Foto: Omroep Geldeland

Minder parkeerplek

Ook een deel van de parkeergarage is afgezet. Die zit onder de hal, dus leek het logisch om daar de constructie ook te controleren, aldus de voorlichter. In de parkeergarage heeft de renovatie niet voor problemen gezorgd. Tijdens het onderzoek werd wel een scheur ontdekt die er al langere tijd zat. Voor de zekerheid zijn zo'n vijftig parkeerplaatsen momenteel buiten gebruik.

Zowel de barsten in de hal als in de parkeergarage lijken geen gevaar op te leveren, volgens de gemeente De renovatie van het stadhuis begon in september en gaat tot 2020 duren.