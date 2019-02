Een tweede leven voor je carnavalsoutfit

Twee jaar achter elkaar dezelfde carnavalsoutfit dragen is in carnavalswalhalla Groenlo, oftewel Grolle, eigenlijk 'not done'. Met als gevolg dat de zolder steeds voller komt te staan met de afgedankte uitdossingen. Een kledingbeurs voor tweedehandscarnavalskleding biedt dan uitkomst.

Erna Kormelinck en Veronique Klein Gebbink bliezen de beurs drie jaar geleden nieuw leven in, nadat de beurs een aantal jaren niet was gehouden.

Dat er behoefte aan was, bleek wel uit de lange rijen die zich voor de deuren vormden. Het werkt zo: mensen kunnen hun oude kleding inleveren en dat wordt dan door een team vrijwilligers van carnavalsvereniging de Knunnekes verkocht. 80 procent van de opbrengst is voor de inbrenger, en 20 procent gaat naar het kindercarnaval in het stadje.

Carnaval met een klein budget

'Volgens mij zijn we uniek in Gelderland', vertelt Erna. Ze doen het niet alleen omdat ze het zelf heel leuk vinden, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen met een klein budget ook carnaval kunnen vieren. 'Carnaval is voor iedereen', vindt de enthousiaste vrijwilliger. 'Bij ons koop je een outfit voor een paar euro.'

Liefhebbers weten de beurs inmiddels goed te vinden. 'Voordat de deuren opengaan staat er al een lange rij met mensen die op zoek zijn naar iets speciaals, of bijvoorbeeld dezelfde outfit willen hebben voor een groep. Dan moet je er vroeg bij zijn.' Waarom niet meer plaatsen zo'n kledingbeurs houden, is Erna en Veronique ook een raadsel. Ze kunnen het iedereen aanraden.

