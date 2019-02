Ruben Ligeon is direct inzetbaar: 'Met veel vertrouwen naar De Kuip'

Hij maakte al een lange weg langs veel clubs en is dus ervaringskundige. Ook met het spelen van degradatievoetbal. 'We weten heel goed waar we voor vechten', zegt nieuweling Ruben Ligeon van De Graafschap.

Ligeon groeide als Amsterdammer op bij Ajax, maar kwam niet verder dan 12 wedstrijden in de hoofdmacht. De Amsterdammer werd uitgeleend aan NAC, Willem II en FC Utrecht en tekende in 2016 bij Slovan Bratislava en in 2018 bij PEC Zwolle. Die club leent hem nu voor een half jaar uit aan De Graafschap.

Anders binnenkomen

Vrijdag zag de vleugelverdediger het cruciale duel met NAC op de Vijverberg in Doetinchem. Maandag sloot hij aan bij de selectie voor de eerste training. 'Je voelde in het stadion waar ik was de druk die er op zat', zegt Ligeon. 'Zeker in het begin. Maar toen de goals vielen vloog de blijdschap eraf. Het is ook anders binnenkomen nu voor mij. Spelers stralen plezier uit. Je wist dat het nodig was, want NAC moest je winnen. Dat is gebeurd.'

Eén van de drie

Zaterdag tegen Feyenoord verwacht hij al te spelen. 'Ik ben direct inzetbaar', zegt de 26-jarige Ligeon na de training op donderdagmiddag. 'Het liefst speel je natuurlijk zo snel mogelijk. Mij is verteld dat ik moet strijden voor beide posities. Links- en rechtsback. Ik ben één van de drie die daar kan spelen. Maar ik sta niet 1-2-3 in de basis hoor. Ik zal met hard werken mijn plek moeten veroveren', weet de voormalige Ajacied die in de hoofdstad ook 33 duels bij de beloften speelde.

Stunten in De Kuip

Van Ajax kent hij ook een aantal spelers die hij nu tegenkomt in de Achterhoek .'Ik ken Owusu en ook Serrarens (jeugd). En van PEC natuurlijk Stef Nijland en Erik Bakker. Als Amsterdammer zijn wedstrijden tegen Feyenoord uiteraard extra pikant en beladen. Ligeon glimt. 'Feyenoord heeft best een moeilijke periode. 'Het is mogelijk, je kan stunten ook al ga je naar De Kuip. We gaan met vertrouwen naar Rotterdam. Ja, Fortuna heeft daar gewonnen. Waarom wij dan niet?'