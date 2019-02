VIDEO: Gevlucht vijftal crasht, ontsnapt en wordt teruggevonden in trein

De auto waarin de vijf zaten viel op na een verdachte situatie in de buurt van Zwolle. De bestuurder negeerde een stopteken. Ondertussen gooiden de andere mensen in de auto spullen naar buiten door de ramen. De achtervolging eindigde vroeg in de ochtend in een weiland aan de Blikkenweg in Twello.

De sportieve Volkswagen van de verdachte automobilist schoot van de weg, ramde wat kleine bomen en liep vast in het natte gras. De bestuurder en zijn vier passagiers wisten desondanks te ontkomen.

Politiehelikopter

De politie zocht onder meer met een helikopter naar de verdachten. Ze werden korte tijd later vanuit de lucht gezien in de buurt van het station. Het treinverkeer werd direct stilgelegd en de verdachten zijn uit een trein gehaald waar ze in waren gestapt.

Bekijk hier beelden van de gecrashte auto:

Zoektocht naar vrouw

De politie komt graag in contact met een onbekende vrouw die op het perron stond toen de verdachten de trein instapten. Zij speelde volgens de politie een cruciale rol in de aanhouding van het vijftal.

Op de locatie is onderzoek verricht. De betrokken politieauto is net als de Volkswagen afgesleept.