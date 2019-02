Leerlingen filmen docent die porno kijkt in de klas: 'Dit kan absoluut niet'

Het Staring College in Lochem heeft donderdag een docent geschorst die in de klas naar porno keek op zijn computer. De man had niet door dat de leerlingen alles konden volgen via de beamer, waar de computer nog aan gekoppeld was.

De leerlingen filmden het tafereel en verspreidden de beelden via social media en intern naar andere leerlingen. Een collega-docent kreeg de beelden eveneens onder ogen en lichtte de directie van de onderwijsinstelling in.

Onaanvaardbaar

Nadat de beelden de directie bereikten, is men direct overgegaan tot actie. De docent is tot nader order geschorst en mag voorlopig geen werkzaamheden uitvoeren. Schoolbestuurder Nico Woonink spreekt van een 'ongelooflijk vervelende aangelegenheid'. Hij vindt het gedrag van de docent onaanvaardbaar.

'Wij kunnen dit niet accepteren. Dat lijkt me duidelijk. Dit soort gedrag past niet binnen een school waar leerlingen zijn. Het kan absoluut niet, wij willen hier niet mee geconfronteerd worden', maakt Woonink duidelijk.

De bestuurder wil geen mededelingen doen over de identiteit van de betrokken docent. Wel zegt hij dat er tot donderdag geen onregelmatigheden werden geconstateerd rond de man. De schoolleiding heeft donderdagmiddag direct een gesprek met hem gevoerd.

Verder onderzoek

Woonink heeft nog geen gelegenheid gehad om te spreken met de leerlingen die de porno kijkende docent filmden. 'We hadden een vergadermiddag, dus we hebben nog weinig kinderen kunnen spreken. Dat willen we zo spoedig mogelijk doen, we willen graag rechtstreeks van hen horen wat er is gebeurd. Vervolgens doen we verder onderzoek naar de omstandigheden en dan moeten we kijken wat er verder uitkomt', zegt de bestuurder.

Woonink zegt een dergelijk incident nog niet eerder te hebben meegemaakt. 'Het is niet goed om me op dit moment te laten leiden door emoties, maar natuurlijk heb ik die hierbij wel. Op basis van het filmpje dat ik heb gezien, vind ik dit gedrag sowieso onacceptabel. Alle betrokkenen hebben er recht op dat we dit nu grondig en zorgvuldig uitzoeken. Op basis daarvan kunnen we verder reageren.'

Brief naar ouders

Het Staring College heeft donderdag nog een brief doen uitgaan naar alle medewerkers, leerlingen en ouders. Daarin staat dat de Lochemse school het gedrag van de docent onacceptabel vindt en dat hij tot nader order geschorst is. Wie dat wil, kan contact opnemen met de school voor verdere toelichting.