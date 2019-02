Nog geen oplossing voor eigenaren verzakte woningen Zevenaar

Het duurt nog maanden voor bewoners van verzakte woningen in Zevenaar duidelijkheid krijgen over eventuele financiële compensatie van de gemeente Zevenaar. Dat zei wethouder Nanne van Dellen donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over het onderwerp. Zo'n 250 gedupeerden kwamen naar de bijeenkomst om informatie op te halen.

Nieuws of oplossingen kwamen er niet. 'We zijn met heel veel partijen aan het kijken wat voor onderzoeken we gaan doen en of er subsidie-mogelijkheden zijn, maar dat duurt gewoon even. De ambtelijke molens draaien wat dat betreft langzaam', aldus Van Dellen.

Grondwaterpeil in de gaten houden

Verschillende deskundigen lieten donderdagavond wel hun licht schijnen over de oorzaak en de gevolgen. Roelof Stuurman van Deltares, een onderzoeksbureau op het gebied van water, gaf de mensen het dringende advies om toch vooral het grondwaterpeil in de gaten te houden. 'We zouden dat kunnen doen door peilbuizen te plaatsen', vertelt hij. Een aantal bezoekers aan de informatiebijeenkomst overweegt dit nu ook.

Wat te doen?

Verder zitten mensen vooral met één grote vraag: wat moet ik nu doen? Een aantal mensen heeft al contact gezocht met deskundigen. Anderen hebben het overleg gezocht met hun directe buren.

'En dat moet ook, want je kunt in een blok van vier niet één woning aanpakken. Dat veroorzaakt problemen bij de andere woningen', zegt Stuurman. 'Ik zou de scheuren die in de muren zitten voorlopig lekker laten zitten', vult Jan van Swaaij van de Omgevingsdienst Regio Arnhem aan. 'Ik zou zeker een jaar wachten, want het kan minder worden, maar het kan ook verder scheuren.'

Actiecomité hoopt op snelle actie

Burgerinitiatief Zakkende Woningen Inklinkende Klei die namens de gedupeerden het gesprek aangaat met de verschillende partijen is tevreden over hoe het nu gaat.

'Maar het gaat wel heel erg traag allemaal. Haast is geboden om te voorkomen dat dit komende zomer opnieuw gaat gebeuren', zegt Frans de Hair, voorzitter van ZWIK. In totaal hebben zich 195 gedupeerden gemeld. 175 mensen in Zevenaar. De andere gedupeerden wonen in Westervoort en Duiven.

Zie ook: