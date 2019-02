'Dit is een hart onder de riem': donaties stromen binnen voor Myriam uit 'Uitstel van Executie'

Myriam van de Lagemaat uit Arnhem verloor in 2017 haar man en kwam daarna diep in de schulden. Na haar optreden in het tv-programma 'Uitstel van Executie' zette een vriendin een crowdfundactie op om haar te helpen. Daar stromen de euro's inmiddels binnen, tot grote vreugde van Myriam.

De teller staat donderdagavond al op ruim 11.000 euro. Myriam is haar vriendin Dagmar heel dankbaar voor haar initiatief. 'Ik vind het super lief, echt geweldig. Ze belde me op een dag waarop ik het heel moeilijk had en me echt afvroeg hoe ik hier nou uit moet komen. Een actie als deze geeft me de moed om door te gaan', zegt Myriam.

Ze had niet voorzien dat het zo'n vaart zou lopen met de donaties. Meer dan 400 bekenden en onbekenden legden samen al duizenden euro's in om Myriam en haar dochters een stukje te helpen. 'Het geeft ons echt hoop, het voelt als een hart onder de riem.'

Kritiek

Na de uitzending waren er ook kijkers die kritiek uitten op Myriam. Het leek er aanvankelijk op dat ze het huis te koop zou zetten. Een prettig idee, omdat de vier dan samen een nieuwe start elders konden maken. In samenwerking met Uitstel van Executie en deels op eigen kosten liet ze het huis opknappen, om het zo aantrekkelijker te maken voor de verkoop. Uiteindelijk zag ze echter af van de verkoop, omdat het huis onder water stond en met verlies verkocht zou moeten worden.

'Mensen maken daaruit op dat ik het huis gratis heb laten verbouwen, maar dat is echt niet zo. We kiezen ervoor in Arnhem-Noord te blijven wonen, zodat de schuld niet nog verder groeit. En op die manier kan ik gewoon blijven werken in Heteren, hoef ik geen ander werk te zoeken. Mijn jongste dochter kan bovendien op haar school blijven, het probleem met het pesten kan daar worden aangepakt.'

Kosten van doneeractie

Myriam zegt zich er overigens van bewust te zijn dat niet het hele bedrag op de website Doneeractie.nl ten goede komt aan haar gezin. De website rekent 85 cent transactiekosten per donatie en 6 procent commissie. Wie 5 euro doneert voor de goede zaak, moet er dan ook rekening mee houden dat 1,15 euro in de portemonnee van de website verdwijnt.

