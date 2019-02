Man zet winkelcentrum op stelten met verdacht pakketje: 'Hij zei boem'

Uit onderzoek bleek al snel dat het loos alarm was: volgens de politie zat er kleding in het pakketje. De man die het bij zich had, is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het winkelcentrum is daarna weer vrijgegeven.

Tekst gaat verder onder de foto.

'Man tegen de grond gewerkt'

Een winkelmedewerker zegt tegen Omroep Gelderland dat hij rond 18.45 uur bezig was vakken te vullen in de EMTÉ-supermarkt, toen de rust plotseling werd verstoord.

'Ik hoorde mensen zeggen dat er bij de groente-afdeling een man tegen de grond was gewerkt. Die was met een pakketje in zijn handen de winkel binnengegaan en had gevraagd of hij het even mocht neerzetten om boodschappen te doen. Vervolgens zei hij 'boem' en dat hoorde de beveiliger', zegt de winkelmedewerker.

'Verdachte is afgevoerd'

Volgens hem schakelde de beveiliging onmiddellijk de politie in. Die was snel ter plaatse met drie auto's en heeft de verdachte afgevoerd. Dat gebeurde buiten het zicht van het personeel en de klanten.

'Die hadden we al naar buiten laten gaan. Daarna gingen we zelf ook weg. De bedrijfsleider vroeg ons naar huis te gaan. De rest van het winkelcentrum werd ook ontruimd', aldus de medewerker.

De politie bevestigt dat het pakketje bij de EMTÉ-supermarkt lag. De identiteit van de verdachte is nog niet bekendgemaakt.