Tuinen Dinxperlo compleet leeggehaald; asbest bombardement wordt verwijderd

Een graafmachine haalt beetje voor beetje zand weg uit de tuin aan Nieuwstraat 36 in Dinxperlo. Tegelijkertijd wordt er goed gecheckt of er niet toevallig munitie in de tuin ligt. De tuin rondom de voormalige directeurswoning van timmerfabriek Bribus ligt vol met asbest en dat wordt nu weggehaald. En deze tuin is niet de enige tuin die gesaneerd wordt. In totaal worden tuinen van negen woningen flink onder handen genomen.

'Alles wat ik de afgelopen dertig jaar heb opgebouwd is nu weg', zegt Peter te Grotenhuis. Zijn achtertuin bestaan nu uit één groot gat van ongeveer een meter diep. 'Afgelopen week hebben ze hier alles afgebroken en uitgegraven. 'Daarna hebben ze grondmonsters genomen om te kijken of alle asbest weg is. Als dat zo is, dan kan de tuin weer worden opgevuld met schone grond en dan kan ik weer een tuin aanleggen'.

Bombardement op fabriek

De asbestdeeltjes zijn in de tuinen terechtgekomen na een bombardement op de voormalige timmerfabriek van Bribus. In de tweede wereldoorlog dachten de Duitsers dat er munitie lag opgeslagen. Ze bombarderen de fabriek. Het dak van de fabriek lag vol met asbestplaten en die platen zijn verdwenen in de grond.

Foto: Timmerfabriek Bibus uit het archief van de familie Bussink

Zorgen volksgezondheid

'Eind 2017 kwamen we er bij toeval achter dat er asbest in de grond zit', zegt wethouder Martin Veldhuizen van de gemeente Aalten. 'Toen we speeltuin de Bijvank wilden aanpakken kwamen we asbest tegen'. De bal ging meteen rollen. 'Er waren zorgen over de volksgezondheid, maar gelukkig betreft het hier grote stukken asbest en gaat het niet om vezels. Maar desalniettemin hebben we direct de hele buurt gecheckt'. Tuinen en straten zijn onderzocht. Uiteindelijk bleken er in negen tuinen en onder het trottoir asbest te liggen.

Provincie en gemeente dragen kosten

De tuinen worden de komende tijd gesaneerd. De gemeente Aalten en de provincie dragen de kosten. 'Maar ik moet er nog wel een paar duizend euro bijleggen hoor', zegt Te Grotenhuis. 'Maar nou ga ik de tuin ook toekomstbestendig inrichten, ik word nu toch ouder en ga het wat praktischer inrichten'.

'We hebben overal individuele gesprekken gevoerd en naar oplossingen gezocht', zegt Veldhuizen. 'Volgens mij zijn we er goed uitgekomen'.

Terwijl de graafmachine maar zand af blijft graven kijkt Te Grotenhuis toe. 'Als straks mijn achtertuin schoon is, dan moet ook onze voortuin nog. Het was echt, op z'n plat gezegd, een klote tijd. Maar ik ben blij dat de asbestdeeltjes straks weg zijn, de grond schoon is en ik weer in mijn tuin kan gaan zitten genieten'.

