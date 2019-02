Stichting Boost Arnhem zoekt nieuwe vrijwilligers

Boost Arnhem is een recent gestarte stichting. Bedacht en tot stand gekomen door Mohammed Obeido. Hij is zelf als vluchteling in 2015 in Arnhem komen wonen en kwam toen terecht in de koepelgevangenis waar een AZC gevestigd was. Mohammed was in Syrië psycholoog en constateerde in Nederland dat er veel goed bedoelde initiatieven zijn gestart voor vluchtelingen maar voornamelijk vanuit Nederlands oogpunt. Volgens Mohammed zijn veel vluchtelingen bang om weer in een regime te komen door de traumatische oorlog die ze hebben meegemaakt.

Daarom is Boost Arnhem een “veilige plek” voor integratie. Nieuwkomers kunnen in een veilige, informele omgeving zelf de verantwoordelijkheid nemen voor integratie door middel van diverse activiteiten, zoals taalles, computerles en begeleiding bij problemen.

Wilt u nieuwkomers uit Arnhem helpen en wilt u zich hiervoor als vrijwilliger inzetten? Laat dan hieronder uw reactie achter.