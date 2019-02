Regeldruk bij paasvuren komt organisaties de keel uit: 'Het moet niet gekker worden'

Bij veel organisaties leeft het gevoel dat de problemen met het vreugdevuur in Den Haag rond de jaarwisseling er voor heeft gezorgd dat er nog weer strenger naar de regels wordt gekeken. 'Onterecht', zegt Vincent Lansink van het paasvuur in Rietmolen. 'Daar zaten ze met een groot vuur gewoon te dicht bij bebouwing, natuurlijk krijg je dan problemen. Als je gewoon weet wat je aan het doen bent en bij bebouwing uit de buurt blijft, dan hoef je de regels niet nog verder aan te scherpen.

Laag-Soeren was vorig jaar een van de eerste plekken in Gelderland waar het paasvuur brandde:



Stoppen met paasvuur of niet

In het Overijsselse Goor is de organisatie van het paasvuur de regeldruk te veel geworden. Ze moesten naar een nieuwe locatie en op deze plek waren zoveel eisen, dat ze er geen heil meer in zagen. Zo ver lijkt het bij de Gelderse paasvuren nog niet. Van de 25 grotere, traditionele paasvuren in Gelderland, bedoeld voor publiek, is van geen enkele organisatie bekend dat ze dit jaar willen stoppen vanwege de toegenomen regeldruk.

Niet meer gezellig

Alle paasvuren meegeteld zijn er naar schatting wel enkele honderden paasvuren in de provincie. In de afgelopen jaren zijn er wel meerderen gestopt. Vaak omdat ze klein waren, er nauwelijks sprake van een organisatie was en de vergunning wel steeds strenger werd. Ook bij een aantal grote paasvuren ging de stekker eruit. Zo kregen ze vorig jaar in Brummen bij uitbaterij De Vroolijke Frans geen vergunning meer. Een paar jaar daarvoor stopte ook het grotere traditionele paasvuur in IJzerlo. Organisator Joke Ruesink was de regels helemaal zat en vond het niet gezellig meer.

Paasvuur in het dorp

De grotere paasvuren met een serieuze organisatie erachter zitten in Gelderland vaak in het buitengebied met hun vuren. Hier komen ze doorgaans niet per se in het gedrang. In Eibergen is het paasvuur in het dorp, weliswaar aan de rand in een park, maar niet heel ver van de bebouwing. Omdat er bebouwing bij is gekomen moeten ze dit jaar het vuur verplaatsen. Er is nog ruimte om te schuiven in het park, dus nu komt het nog goed. Moeten ze naar het buitengebied, dan weten ze uit ervaring dat er minder publiek op af komt en komt het voortbestaan ook weer verder onder druk.

Overigens laten niet alle paasvuren zich met elkaar vergelijken qua opzet en het aanscherpen van de regels is ook per gemeente verschillend. Een deel van de regels valt onder het landelijk beleid. Daar bovenop komt de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening, APV. Hierin kunnen gemeenten hun eigen bepalingen opnemen. Deze kunnen sterk verschillen.

Veiligheidsplan opstellen

'Ik snap best dat sommigen er de brui aan geven', legt Marcel Reulink van het paasvuur in Velswijk uit. 'Er komt steeds meer bij. Wij moeten dit jaar bij de vergunningaanvraag voor het eerst ook een compleet veiligheidsplan hebben. We hebben hier het geluk dat we in de afgelopen jaren al verschillende maatregelen hadden genomen. Zo werken we al langer met veiligheidshekken. Daardoor krijgen we niet alles in één keer voor de kiezen. Krijg je dat wel, dan is dat niet alleen vervelend, maar kun je het misschien ook wel helemaal niet meer bekostigen.'