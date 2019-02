Welkom in Wageningen is op zoek naar hulp

Wilt u graag wat betekenen voor nieuwkomers in Gelderland? Heeft u nog wat tijd over of heeft u nog restpartijen van een verbouwing tot u beschikking? Dan kan stichting Welkom in Wageningen u hulp goed gebruiken.

Welkom in Wageningen is door een groep stadsbewoners in 2015 opgericht om nieuwkomers een warm welkom te heten in Wageningen. De organisatie wil met verschillende activiteiten de verbinding maken tussen de vluchtelingen en de stad. Zo organiseren ze taal-, verkeers- en fietslessen, organiseren ze eetavonden en bieden ze vervoer aan voor de vluchtelingen en statushouders in Wageningen. Ook bieden ze ondersteunende hulp aan door middel van een maatjes project. Als maatje vervul je een belangrijke rol in iemands leven.

Samen bouwen

Maar dit is niet het enige wat ze doen. Welkom in Wageningen is in januari gestart met een heel bijzonder project. Omdat het aanbod van betaalbare woningen niet zo groot is, bestond het idee om samen met statushouders een leegstaand gebouw op te knappen en voor bewoning geschikt te maken. Met het project ‘Samen Bouwen' wordt in voormalige kinderopvang De Kleine Wereld in de Nude op dit moment 6 appartementen gerealiseerd. Hier komen vijf gezinnen die een verblijfsvergunning hebben en één Nederlands gezin te wonen. De nieuwe bewoners werken onder begeleiding van een professionele hoofdaannemer. Zo leren de statushouders een vak en ook de Nederlandse taal.

Welkom in Wageningen is op zoek naar meer vrijwilligers en staat altijd open voor nieuwe ideeën! Ook kunnen ze voor de bouw van het wooncomplex restpartijen gebruiken voor de verbouwing.

Kunt u Welkom in Wageningen helpen? Laat dan hieronder uw reactie achter.