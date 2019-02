Leraar in Bemmel stapt op na 'fysiek incident' met leerling in klas

Op het Over Betuwe College in Bemmel is woensdagmiddag een invaldocent Duits betrokken geweest bij een incident. Daarbij werd de leraar fysiek richting een leerling.

De docent vroeg de klas om aandacht, maar kreeg die niet. Vervolgens sprak hij één leerling nadrukkelijk aan, maar die reageerde daar niet op de gewenste manier op.

De leraar werd daarna 'onbedoeld fysiek' richting de leerling. Over de precieze aard doet de school geen mededelingen, waardoor niet duidelijk is of het bijvoorbeeld om een duw of klap is gegaan.

Gesprekken gevoerd

Na het incident heeft de schoolleiding de drie partijen opgevangen: docent, leerling en klas. Met hen zijn verschillende gesprekken gevoerd, evenals met de ouders van de leerling. Daarnaast heeft de school een brief doen uitgaan naar de andere ouders.

Het Over Betuwe College laat weten dat de invaldocent Duits zelf ontdaan is door zijn ingreep. Hij zou ervoor gekozen hebben te stoppen met zijn werkzaamheden in het onderwijs. De school heeft het initiatief genomen tot begeleiding voor de vertrokken invaller, evenals voor de leerling die bij het incident betrokken was.

Een woordvoerster van de school laat weten dat de eigen docent om medische redenen afwezig is. Deze afwezigheid zou niets te maken hebben met werkgerelateerde zaken.

Reactie inspectie

De Onderwijsinspectie laat weten dat ze niet op de hoogte is gebracht van het incident. En dat is de school ook niet verplicht, zegt woordvoerder Daan Jansen. 'Nee, een school hoeft zo'n incident niet bij ons te melden. Het is aan de school zelf om een onderzoek uit te voeren en daarnaar te handelen. Mocht de school ons of een vertrouwensinspecteur willen consulteren, dan kan dat.'

Jansen zegt dat de onderwijsinstelling in Bemmel zelf verantwoordelijk draagt voor haar personeel en de veiligheid van haar leerlingen. 'Als wij al op de hoogte gebracht worden van een incident en gevraagd worden mee te denken of te kijken naar een oplossing, dan nog zal het bestuur van de school altijd in charge blijven over de definitieve keuze.'