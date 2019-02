Driemiljoenste glasvezel, feest in Aalten

De vlag kan uit vrijdag in Aalten want daar komt de driemiljoenste glasvezelaansluiting van Nederland. De gelukkige is zorgboerderij De Neeth. staatssecretaris Mona Keijzer komt hoogstpersoonlijk naar de Achterhoek om de mijlpaal bij te wonen.

Het kabinet heeft als doel gesteld dat álle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet, minimaal 100 Megabit per seconde, beschikken. Nu heeft al zo'n 97% van de Nederlanders snel internet. In Gelderland zijn er nog enkele gebieden waar nog glasvezel moet komen. Het gaat met name om gemeenten in het Rivierenland.

Het bedrijf Glasvezel buitenaf is vooral in de buitengebieden door heel Nederland actief om deze te voorzien van een snelle internetverbinding. Inmiddels kunnen meer dan 150.000 adressen in het buitengebied ook beschikken over snel internet.

