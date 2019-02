Infopunt verkeersplan 's Heerenberg geopend

'We zijn met dit proces begonnen, nadat bekend werd dat er een rondweg zou komen om ‘s-Heerenberg', aldus wethouder Oscar van Leeuwen. 'Er zijn afspraken gemaakt met de provincie en één van die afspraken is dat de Drieheuvelenweg afgewaardeerd gaat worden.'

Tijdens een meespraakavond in oktober vorig jaar zijn 250 online reacties ingediend door inwoners. Die reacties zijn vertaald naar drie scenario’s die nu voor liggen. 'De verschillen in de scenario’s zitten met name in het verdwijnen van een viaduct, het maken van een gelijkwaardige kruising en het afsluiten voor vrachtverkeer op bepaalde plekken', legt Van Leeuwen uit. 'Voor de echte details moeten de inwoners echt in Gouden Handen komen kijken, want het is een veelomvattend plan.'



De drie scenario’s zijn ook op een speciale website van de gemeente te vinden. Ook hier kunnen inwoners hun mening geven over de verkeersplannen. 'Deze reacties gaan we bundelen en dat zorgt er uiteindelijk voor dat we een totaalplan kunnen voorleggen', aldus de wethouder. 'We hopen dat de raad hierover in april kan besluiten.'



Geschreven door: Davie Klein Gunnewiek