Zutphense scholieren houden eigen klimaatmars

Stipt om 11.00 uur zit Senne voor de microfoon in het hok van de conciërges. 'Pak je jas en ga met ons mee de straat op, want: there's no planet B', klinkt het door de intercom.

Ruim honderd leerlingen verzamelen zich vervolgens voor hun scholen, het Baudartius College en Het Stedelijk Zutphen in de Isendoornstraat. Ze houden zelfgemaakte borden in de lucht met teksten als: 'We love klimaat', 'Don't be a dick, the climate problem is big' en 'Waarom luister je wel naar je moeder, maar niet naar moeder natuur?'.

Last-minute idee

Het idee voor een eigen klimaatmars kwam last-minute op bij vier leerlingen van Het Stedelijk Zutphen. Dinsdag, om precies te zijn. Al snel kreeg het clubje toestemming van de schoolleiding. Via social media werden vervolgens zoveel mogelijk leerlingen op de hoogte gebracht van de actie. Ook werd contact gezocht met leerlingen van het Baudartius College, die zich graag bij de actie aansloten.

Het doel van deze lokale mars? 'Ik denk dat we allemaal van onze aarde houden, en dat we dat moeten beschermen', licht Senne toe. Een andere leerling die meeloopt in de mars vult aan: 'Het klimaat moet echt anders, zoals het nu is kan het gewoon niet. Uitlaatgassen moeten anders en iedereen moet elektrisch gaan rijden.'

Milieustraf

Afdelingsleider Sjors van der Heiden van het Baudartius College steunt de lokale protestmars van zijn leerlingen. 'We hebben het eigenlijk meteen omarmd, en ook in de klas hebben we het erover gehad. Over het thema klimaat en waar het nou eigenlijk over gaat.' Leerlingen die vandaag de hele dag hun lessen missen omdat ze in Den Haag zijn krijgen een milieustraf: ze krijgen een lege vuilniszak die ze weer vol moeten inleveren.