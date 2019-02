Elver creëert logeerlocatie in Nieuw-Wehl

Zorginstelling Elver tovert het pand ‘Het Maatwerk’ in Nieuw-Wehl in ieder geval één weekend per maand om in een plek waar zorgbehoevenden die nog thuis wonen kunnen logeren. Om de logees een leuk weekend te bezorgen, maar ook om de ouders te ontlasten.

'We zijn gestart met één keer per maand omdat we daar de vraag mee kunnen beantwoorden', vertelt regiomanager Anne Vrijdag van zorginstelling Elver. 'Maar wij hopen dat we kunnen uitbreiden naar meerdere keren per maand.'

De logeerlocatie doet doordeweeks dienst als plek voor dagbesteding. Het aantal overnachtingsplaatsen groeit door de ingebruikname fors. Daantje Sies, een van de eerste overnachters in het pand van Elver, was meer dan tevreden. 'Een heel goed hotel', zo omschrijft ze haar logeeradres.



Per weekend is er ruimte voor acht logees in Het Maatwerk. 'Dat is echt de max', aldus Vrijdag, die het aantal overnachtingsweekend afhankelijk van de vraag wel kan laten groeien. 'We moeten daarbij wel kijken of de doelgroep bij elkaar past', vertelt Vrijdag. 'Want ze moeten het wel leuk hebben samen.'