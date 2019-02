Black Eyed Peas komen naar Zwarte Cross

“De laatste jaren was het stil rondom de Amerikaanse hiphop-pop supergroep”, zo laat de organisatie van de Zwarte Cross weten over de Black Eyes Peas. “Maar vorig jaar doken de Peas (zonder Fergie) weer op met het keiharde hiphopgeluid uit hun begintijd en dat klinkt heel lekker.” Ook werd bekend dat Beef een reünieoptreden gaat verzorgen ter ere van 10-jarig jubileum van de Reggaeweide. Op verzoek van de fans hebben ze besloten nog eenmaal terug te keren. Eerder werd bekend dat onder meer Scooter, Boh Foi Toch, The Wailers en Brainpower optreden op het festival.



De 23e editie van de Zwarte Cross vindt op 18, 19, 20 en 21 juli plaats in Lichtenvoorde. De kaarten voor het festival gingen in november in de verkoop en zijn inmiddels al uitverkocht. Volgens de organisatie komen geen extra tickets meer beschikbaar en kunnen kaarten alleen nog worden verkregen via Ticketswap.



De volledige lijst met nieuwe namen: Rowwen Hèze, Beef, Hällas (SE), Black Mirrors (BE), Sevn Alias, Yung Nnelg, Vieze vedi, Treetop Flyers (GB), Hilltop Howlers, Cousin Harley (CAN), DJ Socrates, Cairo Liberation Front, Golden Dawn Arkestra (VS), Julian Jordan, Mashup Jack, Pep & Rash, The Frontliners, Culture ft. Kenyatta Hill (JAM), Workshop - Filosoferen kun je leren, André Manuel, Theater Tique, Workshop - Opera Zingen, Martien Jimmink- Oudste Nederlandse motorrijder die de Dakar uitreed en Bankra Bike Soundsystem