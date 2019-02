Nostalgie ten top bij quiz De Graafschap

In het kader van het 65-jarig jubileum van De Graafschap werd woensdagavond in de supporterskantine bij De Vijverberg de Slimste Superboeren-quiz gehouden. In een bont gezelschap van supporters, oud-spelers en trainer was het team van Tim Bakens uiteindelijk de winnaar, maar meedoen was belangrijker dan winnen op de avond vol nostalgie.

'Het was één groot feest der herkenning', vindt quizmaster en organisator Nils Vriezen. De supporterskantine was goed gevuld met helden van weleer. Zo waren onder meer oud-voetballers als Wim Meijers, Hans van de Haar, Eric Redeker, Stefan Postma, Berry Powel, Robin Pröpper en Bryan Smeets aanwezig.

'Terugkomen bij mijn oude familie'

'Het mooiste is om bij mijn oude familie terug te komen', vindt Ali Ibrahim, de aanvaller die eind jaren ’90 furore maakte in het shirt van De Graafschap. 'Om de spelers te zien met wie ik samen heb gevoetbald. De organisatie was echt top.' Van de 61 deelnemende teams was het drietal Tim Bakens, Nahrenjo Pelgrim en Jeroen Daams de uiteindelijke winnaar.

Drieduizend tientjes



De vragen die quizmaster Vriezen stelde, varieerden van hoeveel tientjes er voor de terugkeer van Guus Hiddink moesten worden binnengehaald tot de naam van een Letse oud-Superboer (Ģirts Karlsons) die momenteel voor FK Liepāja speelt. 'Die vraag over Hiddink wist ik toevallig', zegt huidig FC Oss-middenvelder Smeets, die wist dat er drieduizend tientjes nodig waren voor zijn terugkeer. 'Die wist ik echt meteen, want ik had hem stiekem opgezocht.'

Over vijf jaar wacht als het aan de organisatie ligt de volgende editie. 'Als we zeventig jaar gaan we het weer doen', aldus Vriezen. 'Want het moet wel speciaal blijven.'