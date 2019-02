Jong en oud ontmoeten elkaar in het jongerencentrym van de Gruitpoort

Ook wel eens zó boos geweest, dat je het gele hesje uit de kofferbak zou willen vissen om dat gevoel aan de hele wereld te laten zien?

Kom dan naar de eerstvolgende Slowdate op het jongerencentrum van de Gruitpoort, want dit keer is het thema: BOOSHEID! De Slowdate is maandag 11 februari van 15 tot ca. 17 uur.

Iedereen kent ze natuurlijk, gevoelens van boosheid, irritatie, onbegrip, machteloosheid, woede. Waarom en op wie word je boos? Hoe uit je je boosheid of waarom laat je dat? Gaan ouderen anders om met dergelijke gevoelens dan jongeren? We gaan het er met elkaar over hebben!

We starten de Slowdate met een korte, persoonlijke inleiding door een van de ouderen. Daarna is er volop ruimte voor het gesprek tussen jong en oud, o.l.v. Jan Menderink (65+). Tot slot zorgt de jongere garde voor iets lekkers waarvan ze vermoedt, dat de ouderen dat nog nooit gegeten hebben.

De tijd en de moeite nemen elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren, dat is de insteek bij de Slowdates. Jongeren en ouderen die elkaar niet kennen, hebben zomaar een date! De Slowdates worden iedere maand georganiseerd door het jongerencentrum van de Gruitpoort. De volgende Slowdates zijn op maandagmiddag 11 maart, 8 april, 13 mei, 3 juni en 8 juli.

Kosten

Er is geen entree. Wel vragen we ter plekke om een kleine vrijwillige bijdrage.

Maandelijkse Slowdates

Partners

De Slowdates worden georganiseerd door Lang Leve Kunst en Naoberschap en het Jongerencentrum van de Gruitpoort. De Slowdates worden mogelijk gemaakt door een genereuze gift van het Oranje Fonds.

Intergenerationeel programma

De Slowdates zijn onderdeel van een breder intergenerationeel programma van de Gruitpoort. Ouderen en jongeren leven vaak in eigen werelden (bubbels). Met dit programma wil de Gruitpoort die werelden met elkaar in contact brengen omdat we van mening zijn dat mensen van verschillende generaties van elkaar kunnen leren en wat voor elkaar kunnen betekenen. Voorwaarde is wel dat mensen zich in elkaar moeten inleven en om soms over vooroordelen heen te stappen. Juist in een regio als de Achterhoek met zijn vergrijzing en ontgroening is het belangrijk dat generaties samen een hechte gemeenschap vormen. De Leyden Academy voert een onderzoek naar methodes om onderlinge beeldvorming tussen generaties te beïnvloeden.

Oranje Fonds

De Slowdates worden mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

