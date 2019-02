Jack de Gier heeft mooie herinneringen aan Cambuur

"Ja, ik heb daar drie jaar gespeeld. Een mooie tijd gehad. Kampioen geworden, eredivisie gespeeld. Daar kijk ik met een goed gevoel op terug. Cambuur is wel te vergelijken met NEC. Ook met name in thuiswedstrijden een fanatieke aanhang die erachter staat. Allebei clubs die misschien wel in de eredivisie horen, maar in een moeilijke fase zitten. Bij Cambuur komt er wel een nieuw stadion aan, dat is dan het verschil met ons."

Nu is Cambuur vooral een concurrent op de ranglijst. NEC zal flink moeten stijgen om de play-offs te halen. "Er is een hele brede groep. Wij staan vijftiende en de concurrentie is heel groot. In die situatie zitten we nou eenmaal. Daarom zijn dit hele belangrijke wedstrijden om de aansluiting te houden of over concurrenten heen te gaan."