'We maken mensen onnodig bang', kritiek op gedeputeerde

'Dat de rijkste provincie van Nederland failliet zou gaan door een paar elektrische auto's. We moeten met oplossingen komen, in plaats van problemen opwerpen. Dit zet geen zoden aan de dijk, we maken mensen onnodig bang', aldus Kanis van de collegepartij. Drenth trok aan de bel over de inkomsten van de provincie en de uitwerking van het klimaatakkoord.

Belastingen vormen een belangrijke pijler in de begroting van de provincie, het gaat om een kwart. Maar bij elektrische auto's wordt er geen belasting betaald. Volgens de gedeputeerde een grote zorg, omdat klimaatmaatregelen daarmee niet meer kunnen worden betaald. 'Er wordt echt een doembeeld geschetst en dat klopt niet. Wij houden elk jaar geld over op de begroting en we moeten echt nadenken hoe we die Nuon-gelden kunnen inzetten. Dat is verdiend met grijze stroom, laten we dat in gaan zetten voor groene stroom.'

Andere partijen snappen de zorgen van Drenth wel. 'Hij heeft hier wel een punt', vindt Paul Kusters van de SP. 'Het geld van de belasting, daar hebben we rekening mee gehouden', stelt Janneke Slingerland van de ChristenUnie. Volgens Slingerland is het verdwijnen van de opcenten een vraagstuk: 'Daar moeten we goed over nadenken, niet oh.. help het gaat niet meer lukken, maar wel zoeken naar oplossingen. Daar kom je het verst mee.'

'Gezeur'

Kusters noemt de rekening van het klimaatakkoord een spel. 'Dat wordt nu gespeeld, maar hoe moeten die provincies dat gaan opvangen? Wij zijn een rijke provincie, maar hoe zit dat voor andere provincies? De maatregelen die wij nemen gaan uit van stabiele inkomsten. Als die opcenten wegvallen en we daardoor niet kunnen investeren in klimaatmaatregelen is dat wel heel pijnlijk.'

Maaike Moulijn van de Partij voor de Dieren snapt er dan weer weinig van. 'Ik maak me veel meer zorgen over de inwoners dan over de provincie. De provincie is hartstikke rijk, er moeten stappen worden genomen en hij moet het voortouw nemen. Ik vind het gezeur.'

Opbrengsten

De partij komt ook met Statenvragen, ze wil dat Drenth in Den Haag gaat pleiten voor een Co2-beprijzing. 'Hoe hoger de Co2-uitstoot, hoe meer je betaalt. Met die opbrengsten kan dan weer wat gedaan worden, waardoor je veel meer draagvlak krijgt onder de inwoners en de omslag voor iedereen betaalbaar blijft', aldus Moulijn. Het is volgens de PvdD een manier om ook het teruglopende aantal opcenten op te vangen.

