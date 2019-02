Inwoners waarderen Elburg met een 6,8

Inwoners van Elburg waarderen hun gemeente positief. Dat blijkt uit de burgerpeiling Waarstaatjegemeente. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal is blij met dit resultaat: 'Wij krijgen een 6,8, voor alle inspanningen. Dat is hetzelfde als in 2016 en net iets boven het landelijke gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten.'

Met een 7,0 voor het thema woon- en leefomgeving scoort de gemeente relatief hoog. Dat is hoger dan 6,7 van de landelijke VNG-benchmark. Samen met de gemeentelijke dienstverlening is dit het thema waar inwoners van de gemeente Elburg het meest positief over zijn. In 2016 was de waardering bij het thema relatie burger-gemeente minder goed, namelijk een 6,1. Dit cijfer is in 2018 een 6,3 en daarmee 0,2 hoger dan de VNG-benchmark.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: 'Ik heb de indruk dat de reorganisatie van 2015 haar vruchten begint af te werpen. De koers van de gemeentelijke organisatie is verlegd van dienstverlening naar samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Overigens is deze goede waardering geen reden om tevreden achterover te leunen, het onderzoek maakt ook verbeterpunten zichtbaar. De rode draad daarbij is dat inwoners en organisaties voldoende ruimte moeten krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. Het gaat er om dat we de kracht in de samenleving organiseren, dat we werken mét de inwoners in plaats van vóór. Daar blijven we aan werken.'

Elke twee jaar doet de gemeente Elburg mee aan het onderzoek Waarstaatjegemeente. De uitkomsten zijn goed te vergelijken met die van andere gemeenten. Onderzoekers brengen de waardering van de inwoners aan de hand van vier thema’s in beeld: woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Het complete onderzoek staat op www.waarstaatjegemeente.nl en www.elburg.nl.