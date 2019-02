Joey van den Berg vindt top tien reëel doel voor NEC

"Ja, de ene keer wel en de andere keer niet. Dat is een beetje het verhaal van dit seizoen. Het is vrij wisselvallig. Ik had een heel goed gevoel na de winterstop, maar dan krijg je toch weer een paar tikkies. Om toch positief te blijven moeten we de goede dingen uit de wedstrijden halen en daarop voortborduren. Het heeft geen zin om de hele tijd achterom te kijken. Ik ben niet zo heel veel met die ranglijst bezig, maar het gaat erom dat we als team progressie maken. En een keer een goede serie neer te zetten. Het moet wel een doel zijn om bij die eerste tien te eindigen en dat is ook wel een reëel doel. Aan ons om dat te laten zien."

"Cambuur uit vind ik een mooi potje. Leuk stadion, goeie supporters met een goeie sfeer altijd en een goed elftal. Dus we kunnen ons weer meten. We moeten ons wel bewust van het feit zijn dat Cambuur beter is dan Jong Utrecht. Je kunt van tevoren wel denken dat het een fysieke slag wordt, maar misschien wordt het wel heel tactisch."