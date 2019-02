Elke tien minuten een trein, grote plannen op het spoor

Grootse plannen voor de treinverbindingen in Gelderland. Staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven stuurde woensdag haar nieuwe plannen voor beter openbaar vervoer in 2040 naar de Tweede Kamer. Zowel reizigers tussen Arnhem, Nijmegen en de Randstad, als mensen in de Achterhoek moeten erop vooruitgaan, als het aan de staatssecretaris ligt.

Verbetering van het openbaar vervoer in Nederland is hard nodig. Ook in Gelderland snakken reizigers naar betere, snellere verbindingen. In de huidige plannen van Van Veldhoven worden Arnhem en Nijmegen onderdeel van metro-achtige verbinding waarbij iedere tien minuten een trein vertrekt richting de Randstad.

Ook zijn trajecten in Oost-Nederland opgenomen in de plannen. Hier moeten onder andere snellere verbindingen ontstaan tussen Winterswijk-Zutphen-Apeldoorn en Nijmegen-Venray en de Achterhoek. Ook de treinroute tussen de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Achterhoek moet verbeteren.

De kosten voor de plannen van de staatssecretaris zijn niet mager. Tot 2030 is tien miljard euro beschikbaar voor openbaar vervoer, terwijl voor uitvoering van de plannen tientallen miljarden nodig zijn. Of uitvoering van de plannen voor 2040 realistisch is, moet later blijken.

