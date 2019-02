Op vakantie? We gaan massaal naar Gelderland

Gelderland is een van de meest populaire provincies voor vakantiegangers in eigen land. Ab Roos van vakantiepark De Zanderij in Voorthuizen weet wel waarom. 'De fijne rijafstand, de complete provincie, de vertrouwde Veluwe: mensen kiezen bewust voor Gelderland.'

Opvallend veel mensen boeken dit jaar op tijd een zomervakantie in eigen land. Ten opzichte van januari 2018 is het aantal vroegboekingen in de eerste maand van het jaar met elf procent gestegen, blijkt uit onderzoek van Parkvakanties.

Ook dit jaar mogen vakantieparken in Gelderland weer veel vakantiegangers welkom heten. De warme zomer van 2018 heeft indruk gemaakt en ook in Gelderland stijgt het aantal vroegboekingen. Dat merkt ook Roos: 'Vorig jaar was een mooie zomer. We zien dat nu al iets terug in het aantal vroegboekingen.'

Vier procent

In de zomer van 2018 steeg het aantal gasten op vakantieparken in Nederland al met vier procent. Dit jaar zal die stijging hoogstwaarschijnlijk doorzetten en daar kunnen ook de parken in onze provincie van profiteren. Roos: 'We hopen weer op zo'n mooie zomer als afgelopen jaar. We doen het niet voor minder.'