Gelredag 2 maart: Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting

De dag start om 10.00 uur in het hoofdgebouw, waar bezoekers welkom zijn bij de grootste kerststal van Europa. Hier ontvangen de (oud)eigenaren Roel den Dulk en Fred van der Zwet de bezoekers. De heren zullen het stokje om 10.15 uur officieel overdragen aan Museumpark Orientalis en wat vertellen over het diorama van ruim 100 m2, dat ooit begonnen is in hun in eigen woonkamer. Aansluitend kunnen bezoekers vrij rondlopen en wordt er op verschillende plekken in het park uitleg gegeven. Het kerstdiorama is deze dag voor de allerlaatste keer te bezichtigen. Daarna zal het de opslag in gaan en wordt er plaats gemaakt voor nieuwe exposities.

Voor het nieuwe seizoen is een aantal bijzondere exposities ingericht. In het hoofdgebouw zal ‘Toen God nog Schreef’ terugkomen, een expositie die met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de heilige boeken van jodendom, christendom en islam gaat. Deze expositie vormt een inleiding op het buitenmuseum. Hierop aansluitend is een nieuwe expositie toegevoegd: ‘Toen God nog thuis woonde’, waarbij zichtbaar wordt gemaakt hoe mensen de afgelopen honderdvijftig jaar uiting gaven aan de relatie tot God, door hier de inrichting van hun huizen op af te stemmen.

Daarnaast kan er in het joodse dorp bij ‘Proeven van het Midden-Oosten’ met eigen zintuigen worden ervaren welk voedsel onlosmakelijk in verbinding staat met de feesten van joden, christenen en moslims. Ook in de Romeinse Straat is er een expositie ingericht, ‘Kunst van het Samenleven’, waar stichting KUS portretten en kunst uit de samenleving bij elkaar brengt. Tussen 10.00 en 12.00 uur is de entree voor bezoekers gratis. Van 12.00 tot 17.00 uur betaalt u de reguliere entreeprijs.