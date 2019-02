De meeste kans op een valentijnskaart heb je als je hier woont

Als je volgende week met smart zit te wachten op een valentijnskaart, heb je in Westervoort, Heerde en Wijchen de grootste kans op een liefdesverklaring per post. Van alle Gelderse gemeenten kregen inwoners op die plekken de meeste valentijnskaarten de afgelopen drie jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Kaartje2go.nl.

Hoewel Gelderland de lijst niet aanvoert, doen we het zeker niet slecht als het gaat om het ontvangen van Valentijnskaarten. We laten in ieder geval de provincies Limburg, Flevoland en Friesland achter ons.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen het niet bij één valentijnskaart houden. Onduidelijk is of hier meerdere liefdes in het spel zijn of dat mensen hun valentijnskaarten ook sturen naar vrienden of familie.

De postbezorgers in de Utrechtse gemeente Montfoort moeten waarschijnlijk harder werken dan de bezorgers in onze Gelderse gemeentes. Van alle gemeentes in Nederland werden hier de afgelopen drie jaar de meeste valentijnskaarten bezorgd.

Minste succes in Voorst

De gemeente Voorst zal in ieder geval niet bruisen van de liefde op 14 februari. Daar ontvingen de inwoners de afgelopen drie jaar de minste valentijnskaarten, vergeleken met andere Gelderse gemeenten.