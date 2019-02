11-jarige meiden halen flessen op voor ernstig zieke Grand Prix-ruiter

Sanne en Britt hebben inmiddels ongeveer 100 euro bij elkaar. Ze hopen op heel veel geld, misschien wel duizend euro. Susan heeft in totaal 70.000 euro nodig. De vriendinnen gaan de huizen in het dorp langs om flessen te halen en hebben bij de plaatselijke supermarkt een bak neergezet waar mensen hun statiegeldbonnetjes in kunnen doen. Vandaag roepen ze bij Gelderland helpt op (op internet, radio en vanavond op tv) om ze te helpen. Door lege flessen te schenken of statiegeldbonnetjes op te sturen.

Sanne en Britt kennen Susan nog maar kort. De amazone die voor de Antillen uitkwam tijdens internationale dressuurwedstrijden organiseerde zelf, toen ze al ziek was, een dag voor kinderen met kanker. Sanne en Britt dansten tijdens die 'Horse magic for kids dag'. Het lot van Susan liet de twee niet los en ze besloten in actie te komen.

Geen inkomen en de verzekering betaalt niet

Susan de Klein (45 jaar) is zelf ook een crowdfundingsactie gestart om haar behandeling in Duitsland te kunnen betalen. Daarmee zal ze niet genezen, maar kan ze wel blijven leven, zo is haar beloofd. Susan heeft als zelfstandige geen inkomen nu ze ziek is. Haar verzekering betaald de behandeling in Duitsland niet. Haar crowdfundingsactie heeft inmiddels meer dan 11.000 euro opgebracht. Susan heeft inmiddels vier behandelingen gehad in Duitsland. Haar tumor zou met 30 procent verminderd zijn.

Wilt u Sanne en Britt helpen met het inzamelen van flessen en bonnetjes? Kijk dan op de site van Gelderland Helpt.

Foto: Sanne en Britt