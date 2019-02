Arnhems festival World Living Statues stopt: 'Ik ben de strijd om dat geld helemaal zat'

World Living Statues in Arnhem stopt. Organisator Robin Hagen zegt het evenement niet meer in leven te kunnen en willen houden.

De reden is volgens Hagen het bedelen om de subsidie, sinds hij in 2015 zelf verantwoordelijk werd voor het evenement. Daarvoor organiseerde hij het evenement in opdracht van de gemeente en waren er geen problemen. 'Ik ben de strijd om dat geld helemaal zat', laat de organisator weten. 'Dat is niet goed voor het festival, niet goed voor het bedrijf en ook niet voor mij.'

World Living Statues zag in 1996 het levenslicht en groeide uit tot een jaarlijks groot Arnhems evenement. Toen de opdracht van de gemeente in 2015 werd stopgezet, zag Hagen geen andere mogelijkheid dan het evenement tweejaarlijks te organiseren. 'Dat levert nu al drie jaar gedoe op. Dit was nooit mijn intentie en dat is heel jammer', verzucht de organisator.

'Veel pijn en moeite'

De laatste editie van World Living Statues vindt plaats op 5 en 6 oktober dit jaar. 'Ook dat kostte veel pijn en moeite, maar het wordt een grote finale', belooft Hagen.

Bekijk hieronder beelden van het festival in 2017.