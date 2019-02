Winnen in de Kuip is mogelijk gebleken voor De Graafschap

De Graafschap gaat zaterdagavond op bezoek in De Kuip bij Feyenoord. Daar winnen is zeker niet onmogelijk.

De Graafschap is meerdere malen als laagvlieger met drie punten weggekomen uit Rotterdam. Zo won De Graafschap in 2001 met 2-1 in De Kuip. Ook in 2008 was er succes, toen zelfs met 3-1 werd gewonnen. Geert den Ouden was de grote man met twee doelpunten. In dat seizoen degradeerde De Graafschap uiteindelijk wel. In 2011 volgde de laatste stunt, toen De Graafschap met 1-0 won dankzij een treffer van Leon Broekhof.

De laatste confrontatie in De Kuip was in 2016. De Doetinchemmers namen via Robin Pröpper (foto boven) een 1-0 voorsprong, maar moesten in de slotfase capituleren. Het werd 3-1. Dit seizoen won De Graafschap op De Vijverberg de openingswedstrijd van het seizoen met 2-0 door doelpunten van Fabian Serrarens en Stef Nijland.