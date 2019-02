Schrijver Marcel van Roosmalen over De Dikke Prins in De Week van Gelderland

Schrijver Marcel van Roosmalen is vandaag te gast in De Week van Gelderland.

Aanleiding is zijn boek Op pad met de Dikke Prins, dat deze week verscheen. Daarin beschrijft Van Roosmalen hoe het is om een boek te schrijven over ex-voetballer Theo Janssen, die eigenlijk nauwelijks wat wilde vertellen. Dat moeizame proces wordt beschreven, gelardeerd met anekdotes van Janssen uit zijn carrière, zoals zijn bijna handgemeen met toenmalig Vitesse-trainer Aad de Mos en de reden dat hij weg wilde bij Ajax. De ex-voetballer van Vitesse zou eigenlijk zelf ook komen, maar heeft zich ziek afgemeld.

foto: Broer van den Boom

Marcel van Roosmalen schreef in 2006 het boek Je hebt het niet van mij over Vitesse en besloot toen nooit meer over de Arnhemse club te gaan schrijven. Daarna volgden er nog drie boeken met Vitesse-gerelateerde onderwerpen en nu dus dit project, dat hij typeert als uitermate moeizaam.

De andere gast aan de voetbaltafel van De Week van Gelderland is Dennis van Beukering. De oudere broer van oud-Vitessenaar Jhon is momenteel trainer van Vitesse onder 19 en Theo Janssen is daar zijn assistent.

De Week van Gelderland begint op TV om 17.20 uur, op de radio is het duo om 17.10 uur te horen.